Чинний мер Кропивницького перемагає у першому турі

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович перемагає вже у першому турі, а партія «Пропозиція» лідирує на виборах до міськради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт партії на сторінці Фейсбуці.

"У Кропивницькому за попередніми підрахунками на виборах мера зі значним відривом лідирує співзасновник партії «Пропозиція» Андрій Райкович - міський голова Кропивницького - із результатом 53,24% голосів. На виборах до міськради підрахунок голосів триває. Наразі «Пропозиція» здобуває 16,39% голосів", - зазначається в повідомленні.

Крім того, кандидат від «Пропозиції» Олександр Безпечний перемагає на виборах Олександрівського селищного голови.

Партія "Пропозиція" створена очільниками шести українських міст - Кропивницького, Дніпра, Миколаєва, Каховки, Житомира та Чернівців.

Фото: kr-rada.gov.ua