Міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори безпечними

Громадські організації та міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори в Україні, які пройшли 25 жовтня, безпечними.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у прямому ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером", інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"Я хочу сказати, що вибори відбулися. Вибори визнаються громадськими організаціями та міжнародними спостерігачами такими, які відбулися безпечно. Структури Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції діяли чітко, професійно та ефективно", - сказав Геращенко.

Водночас він уточнив: якщо враховувати, що в Україні - 29 тисяч виборчих дільниць і що за такої явки взяли участь у виборчому процесі близько 10 млн виборців, то кількість правопорушень зовсім невелика.

Заступник міністра додав, що це вже другі вибори до місцевих рад після 2015 року. "Ми працюємо заради того, щоб в Україні діяв Закон і кожен голосував за того, за кого вважає за потрібне", - зазначив Геращенко.

Також заступник міністра повідомив, що 25 жовтня жоден із міських голів не заявив про те, що поліція порушувала закон або була на стороні когось з їх опонентів.

"Це означає те, що і мери міст, і кандидати, які виграли чи програли, знають, що поліція була індиферентна", - зазначив він.

Заступник міністра внутрішніх справ подякував членам виборчих комісій, близько 3 тис., які 25 жовтня працювали для того, щоб забезпечити в небезпечний час пандемії COVID-19 виборчий процес.

Також Геращенко подякував 160 тис. працівникам системи МВС - правоохоронцям Нацполіції, військовослужбовцям НГУ та бійцям ДСНС, які чергували у неділю на виборчих дільницях.

"Загалом вважаю, що вибори пройшли задовільно. За всіма фактами, які підтвердяться, матеріали будуть розслідувані та направлені до суду для прийняття рішень", - зазначив він.

Як повідомлялося, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори.