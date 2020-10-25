У Маріуполі найбільше голосів у чинного мера, слідом йде заступник – «Рейтинг»
Про це свідчать результати проведених у день виборів опитувань соціологічної групи "Рейтинг", які її директор Олексій Антипович презентував на пресконференції після закінчення голосування, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За даними "Рейтингу", інші кандидати не набрали по 3%.
Партія "Блок Вадима Бойченка" набирає 45,6%, партія "Опозиційна платформа - За життя" - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, партія "Слуга народу" - 5,7%, партія "Сила Людей" - 5,%.
На виборах міського голови Олександрії Кіровоградської області може перемагати в першому турі самовисуванець Сергій Кузьменко - за нього проголосували 55,5% виборців.
Самовисуванець Степан Цапюк отримав 37,1% голосів.
Представники соціологічної групи "Рейтинг" упродовж дня працювали на 400 виборчих дільницях, екзитполами та електорально-поведінковим комбінованим дослідженням було охоплено понад 20 тисяч респондентів.
У неділю, 25 жовтня, в Україні проходили місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.