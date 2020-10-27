У Вінниці до міськради проходять чотири партії – паралельний підрахунок

У Вінниці, за результатами паралельного підрахунку голосів, до міської ради проходять чотири політичні партії: «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська Солідарність», «Слуга народу» та «ОПЗЖ».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Вінницької обласної територіальної організації партії «Європейська солідарність» Андрій Гижко.

«Ми проводили паралельний підрахунок голосів, відданих виборцями за політичні партії на виборах до Вінницької міської ради. Маємо такі результати: в «Української стратегії Гройсмана» - 51,44%, «Європейська Солідарність» набрала 13,3%, «Слуга народу» -7,16%, а "ОПЗЖ" – 6, 58%», - повідомив Гижко.

За його словами, решта політичних партій не подолали п’ятивідсотковий бар’єр і не матимуть своїх депутатів у Вінницькій міськраді.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з екзитполом КВУ, до Вінницької міськради проходило 5 партій з такими результатами: «Українська стратегія Гройсмана» - 54% , «Європейська Солідарність» - 13,1%, «Слуга народу» - 8,5%, ВО «Батьківщина» - 5%, "ОПЗЖ" – 5,3%.

Загалом на місцевих виборах-2020 до Вінницької міської ради своїх кандидатів висували 18 політичних партій.

У неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.