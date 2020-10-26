Депутат від «Слуги народу» складе мандат, щоб стати мером на Прикарпатті

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Зіновій Андрійович готовий скласти мандат, оскільки 25 жовтня він переміг на виборах голови Надвірнянської ОТГ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Андрійович повідомив телерадіокомпанії «Суспільне. Карпати».

«Згідно із законом, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи це буде до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної Ради України, щоб зосередитися на роботі для громади Надвірнянської ОТГ», - повідомив Андрійович.

За його словами, попередні підрахунки свідчать про те, що він отримав довіру 60% виборців Надвірнянської ОТГ.

Сам Андрійович на своїй сторінці у Фейсбуці подякував виборцям за підтримку та довіру.

Торік Зіновій Андрійович переміг на виборах до Верховної Ради України по виборчому округу №87 (Івано-Франкцівська область). Нині він голова підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

До Надвірнянської ОТГ входять місто Надвірна і 12 сіл.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

Фото: Асоціація міст України