Точної дати другого туру місцевих виборів поки немає – Айвазовська

Дата повторного голосування на виборах голів великих міст залежатиме від швидкості підрахунку результатів волевиявлення громадян.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі 26 жовтня, повідомляє кореспондент агентства.

«Очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться. Єдине, що незрозуміло, у які саме строки, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-ий день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру - повторного голосування немає», - сказала вона.

За словами Айвазовської, у різних регіонах можуть бути різні дати такого голосування, наприклад, це може бути як 15 листопада, так і 22 листопада.

Водночас вона підкреслила, що другий тур виборів також має відбуватися в неділю.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.

Відповідно до Виборчого кодексу, якщо жоден з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, мера міста з понад 75 тис. виборцями не набирає понад 50% голосів, має відбутися повторне голосування, так званий «другий тур» виборів.