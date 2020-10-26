Оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського»

У партіїї «Слуга народу» оприлюднили результати 80% прорахованих бюлетенів ініційованого Президентом Володимиром Зеленським опитування.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Результати опитування, які у нас зараз є, вони не на 100 відсотків. Це 80 відсотків бюлетенів щодо опитування пораховано», - сказав Корнієнко.

Пресслужба партії «Слуга народу» оприлюднила результати оброблених анкет.

Так, понад 80% опитаних українців підтримують ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах - за 82,97% респондентів, проти - 13,87%.

Більшість громадян України також підтримують ідею скорочення чисельності народних депутатів до 300 замість 450. Цю ідею підтримують 89,60% респондентів, проти — 7,12%.

Майже половина опитаних українців підтримують ідею створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі. Так, за створення ВЕЗ на території Донецької та Луганської областей висловилися 46,70% респондентів, проти — 46,48%.

Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності підтримують 74,21% українців. Не підтримують таке право 17,21% опитаних.

Легалізацію канабісу в медичних цілях підтримують більше половини громадян України, які відповіли на запитання анкети загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента”. "За" висловилися 64,88% респондентів, проти — 29,53%.

Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня українцям було запропоновано відповісти й на п’ять питань від Президента.

Так, українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.