Опитування «5 питань від Президента» проводила компанія «Зе Медіа»

Всеукраїнське опитування громадян, ініційоване Президентом, проводила соціологічна компанія "Зе Медіа".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня.

"Як ви знаєте, партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень в передвиборчій агітації, ми свідомо відмовилися від будь-якої організації опитування. Його організовувала стороння компанія, яку ми запросили, підібрали. Вона називається "Зе Медіа", - розповів Корнієнко.

Політик зазначив, що у компанії "Зе Медіа" є повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження, а одним із засновників компанії є професійний соціолог.

"Ця компанія, ми з нею працюємо уже не першу передвиборчу кампанію. Працювали на парламентській з ними. Вони погодилися організувати це опитування. Це не є соціологічне опитування, тому тут немає якихось особливих вимог. Але просто організувати кількість волонтерів, інтерв'юерів, організувати логістику і так далі - ця компанія за це взялася і одна з важливих умов, яку компанія нам надала - це відстрочка платежу. Тому що повністю всі розрахунки по цьому проєкту відбуваються постфактум", - сказав Олександр Корнієнко.

За словами голови партії, зараз досліджуються кількість волонтерів, графік їх роботи. Вони отримають відшкодування. Також партія буде нести витрати за логістику і друк поліграфії і скриньок.

"Щодо джерел походження коштів - ще раз наголошую, що це не державне фінансування, тому що ми відмовилися від державного фінансування. Це спонсорська допомога наших донорів, яких багато, вони представляють малий і середній бізнес, їх більше 300 за останній час було. І в звіті НАЗК, коли ми його подамо, на всі ці питання можна буде отримати відповідь", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

Також біля низки дільниць знаходилися інтерв'юери з опитувальниками щодо ініційованих Президентом 5 питань.

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

У "Слузі народу" повідомили, що опитування у день місцевих виборів, яке ініціював Президент Володимир Зеленський, фінансуватиме партія.

Першим питанням опитуванням є: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

Трьома останніми запитаннями опитування є теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.