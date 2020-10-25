ОПОРА назвала «карантинні» порушення під час виборів на Львівщині

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА у Львівській області фіксують випадки, коли члени виборчих комісій працюють без масок, а у приміщенні п’яти ДВК немає кабінок для голосування виборців, у яких виявили підвищену температуру.

Про це повідомляється на сайті ОПОРИ, передає Укрінформ.

«Члени ДВК №461866 у Львові не дотримувалися карантинних заходів, а саме вони були без масок. Після зауваження спостерігача ОПОРИ члени комісії надягнули маски. Члени ДВК №461254 в селі Опільсько попросили спостерігачів від партій проводити температурний скринінг для виборців», - йдеться в повідомленні.

Крім того, спостерігачі зафіксували, що у приміщенні дільниць №462111 (місто Львів), №460951 (село Раковець), №460128 (селище Олесько), №460177 (село Завидовичі), №460258 (село Новошичі) немає кабінок для голосування виборців, у яких виявили підвищену температуру. Натомість у селі Підбірці у приміщенні дільниці №460988 є окрема скринька для тих, у кого виявили температуру, з відповідним написом.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.