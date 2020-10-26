Верещук сподівається вийти у другий тур виборів мера Києва

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук сподівається, що за результатами підрахунку голосів вийде у другий тур виборів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Верещук сказала на брифінгу після завершення голосування на місцевих виборах.

"Я дуже сподіваюся, що той маленький відрив, який зараз є, - а погодьмося, що пів відсотка плюс-мінус коли показують екзитполи, це ще не вирок, - це точно ще не поразка. Я дуже сподіваюся, що остаточний підрахунок голосів покаже, що я буду у другому турі", - сказала політик.

Водночас вона зауважила: якщо цього не станеться, "небо на землю не впаде". За словами Верещук, вона також не буде звертатися до електорату щодо підтримки когось із кандидатів.

Вона додала, що буде працювати для киян незалежно від результатів виборів.

"Я точно знаю, що ми будемо ще сильніші, ще вмотивованіші, бо в нас точно буде команда у Київраді, у нас будуть прекрасні люди, за яких не буде соромно. Ми будемо працювати для громади. Ми не дамо забудовникам знищувати Київ, не дамо тим, хто прийшов навіть до Київради, далі продовжувати свої схеми, свої розкрадання, на що вони дуже сподіваються в бюджеті вже на наступний рік закласти, ми не дамо, ми будемо працювати", - заявила Верещук.

Як повідомлялося, за даними екзитполу в межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24», за Віталія Кличка («УДАР» Віталія Кличка») на виборах Київського міського голови віддали голоси 45,93% виборців, за Олександра Попова («ОПЗЖ») 9,62%, Ірину Верещук («Слуга народу») – 8,53%, Олексія Кучеренка (ВО «Батьківщина») – 7,82%, Сергія Притулу («Голос») підтримали 7,27%.

За результатами проведених в день виборів опитувань соціологічної групи "Рейтинг", у Києві найбільше шансів здобути перемогу на місцевих виборах має чинний міський голова Києва Віталій Кличко (47,8%), на другому місці Олександр Попов (8,6%) на третьому місці - Сергій Притула (8,3%), на четвертому – Ірина Верещук (8%).

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори.