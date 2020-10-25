На Дніпропетровщині депутат міськради на виборчій дільниці напав на журналістку — НСЖУ

У місті Тернівка на Дніпропетровщині чинний депутат Тернівської міськради на виборчій дільниці накинувся на редакторку міської газети «Вісті Тернівки» Альону Поддуєву.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НСЖУ.

Журналістка подала заяву до місцевого відділу поліції через перешкоджання журналістській діяльності та поінформувала Національну спілку журналістів України.

“Редактор газети зафіксувала масову присутність на виборчих дільницях Тернівки осіб із посвідченнями «позаштатних кореспондентів» павлоградської газети «Бегемот». Під час розпитування чергової «кореспондентки» вже на п’ятій виборчій дільниці на Альону Поддуєву накинувся депутат міської ради”, - йдеться в повідомленні.

У заяві до поліції редакторка газети написала, що депутат хапав її за руки та штовхав, намагався вибити з рук мобільний телефон, яким вона вела зйомку.

Як відзначили у НСЖУ, Спілка засуджує надання стороннім особам посвідчень працівників ЗМІ та закликає журналістів у день виборів фіксувати факти присутності псевдокореспондентів (фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та повідомляти про це до НСЖУ, оприлюднювати у соціальних мережах).

Також у НСЖУ нагадують, що перешкоджання професійній діяльності журналіста є правопорушенням та карається відповідно до положень ст. 171 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.