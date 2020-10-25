«П’ять питань» Зеленського: поліція перевіряє заяви про «зарплати» волонтерів

Правоохоронні органи отримали 4 заяви щодо начебто роботи за гроші волонтерів, які проводять опитування від Президента Володимира Зеленського, а також щодо залучення до цього опитування неповнолітніх.

Про це сказав голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чотири заяви в нас такі є, ми їх перевіряємо. Вони були протягом останніх двох з половиною годин. Перевіримо, потім зможемо більш докладно і змістовно говорити», - відповів Клименко на запитання журналіста, чи є інформація про те, що волонтери, які проводять опитування Президента, працюють за гроші.

Водночас Клименко зазначив, що не має докладної інформації щодо повідомлень про начебто залучення неповнолітніх до проведення опитувань від Президента.

«У мене немає зараз інформації докладної, чи залучають неповнолітніх. Такі заяви були. Була одна заява, що один із громадян мав вік 14 років. Зараз перевіряємо, дуже мало часу пройшло з моменту отримання офіційної заяви поліцією... Думаю, що увечері ми більш докладно зможемо про це сказати», - розповів голова Нацполіції.

На уточнення, чи є законним залучення неповнолітніх до проведення опитування, Клименко відповів, що це провокативне питання. "Якщо є порушення, ми офіційно дамо інформацію», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбуваються місцеві вибори.