На Житомирщині кандидат від ОПЗЖ «вчив» працювати членів виборчої комісії

На Житомирщині на дільниці виникла сутичка між кандидатом у депутати до обласної ради та членами ДВК, під час якої викликали поліцію.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Громадянська мережа ОПОРА.

«У селі Рижів Чуднівського району Житомирської області на дільниці №181189 сталася сутичка між кандидатом в депутати обласної ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтином Чарпіцьким та членами ДВК. На місце події викликали поліцію та швидку медичну допомогу, бо одній членкині ДВК стало погано», - йдеться у повідомленні.

За словами спостерігача ОПОРИ, кандидат вирішив, що на дільниці є порушення і почав втручатися у виборчу документацію.

Зазначається, що він підійшов до сейфа, а потім йому не сподобалося, як лежали протоколи і те, що печатка була в сумці голови ДВК.

Комісія йому завадила і виникла штовханина. Після чого викликали поліцію. Поки чекали на правоохоронців, під час сварки з цим кандидатом одній із членкинь стало погано і місцевий фельдшер надала їй першу допомогу.