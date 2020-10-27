На виборах мера Харкова Кернес набирає понад 60% - паралельний підрахунок

Згідно з результатами паралельного підрахунку голосів на виборах міського голови Харкова чинний мер Геннадій Кернес набирає 60,1% голосів виборців.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє прес-служба Харківської міської ради, посилаючись на штаб партії «Блок Кернеса - Успішний Харків».

«Чинний мер Геннадій Кернес набрав 60,1% голосів виборців, Олександр Фельдман - 14,44%, Олексій Кучер - 7,2%», - йдеться у повідомленні.

На виборах до Харківської міської ради голоси виборців, за попередніми даними, розподілилися так: «Блок Кернеса - Успішний Харків» - 37,98%, «Опозиційна платформа - За життя» - 20,9%, «Європейська Солідарність» - 8,98%, «Слуга народу» - 8,75%, «Партія Шарія» - 6,54%, «Блок Світличної «Разом!» - 6,14%.

Вибори до Харківської обласної ради, за попередніми даними, показали такі результати: «Блок Кернеса - Успішний Харків» - 34,77%, «Опозиційна платформа - За життя» - 21,32%, «Слуга народу» - 12,66%, «Блок Світличної «Разом!» - 12,15%, «Європейська Солідарність» - 8,01%.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня о 23:24 перший застпуник Харківського міського голови Ігор Терехов оголосив, що за результатами екзитполу партії «Блок Кернеса - Успішний Харків» Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

За його словами, результати паралельного підпрахунку вже передані Геннадію Кернесу, якій лікується від коронавірусу у берлінській клініці "Шаріте": "Стан його здоров'я сумнівів у лікарів не викликає", - сказав Терехов

Увечері 25 жовтня за результатами екзитполів, які оприлюднили в ефірі програми "Ніч виборів із Савіком Шустером", Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - Успішний Харків") набрав 57,9% голосів, Олександр Фельдман ("ОПЗЖ") - 12,12%, Олексій Кучер ("Слуга народу") - 11,98%, Олександр Абрамічев ("Євросолідарність") - 6,23%, Ігор Черняк (Блок Світличної "Разом") - 4,51%.