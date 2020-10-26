Міськрада Харкова провела своє опитування – Кернес перемагає у першому турі

Харківський міський голова Геннадій Кернес за результатами екзитполів, перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

Як передає Укрінформ, такі дані напередодні ввечері озвучив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«Ми паралельно проводили своє опитування. Мером міста Харкова у першому турі став Геннадій Кернес. Харків'яни бачать, скільки зроблено і яка системна робота ведеться. Я вдячний всім за підтримку нашого міського голови і хочу запевнити, що ми продовжимо розвивати наше улюблене місто», - зазначив Терехов.

За його словами, стан Кернеса, який проходить лікування в «Шаріте», стабільний, і про результати виборів йому вже повідомили. Команда дуже просила зробити фото міського голови, але у клініці дотримуються своїх заходів безпеки.

«Я розмовляв з Павлом Фуксом (друг Кернеса - ред.), який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан - стабільний, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне - приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків», - наголосив перший заступник міського голови.

Раніше повідомлялося, що за результатами екзитполів Кернес (політсила «Блок Кернеса – Успішний Харків») набрав 57,9% голосів, Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 12,12%, Олексій Кучер (Слуга народу) - 11,98%, Олександр Абрамічев (Євросолідарність) - 6,23%, Ігор Черняк (Блок Світличної «Разом») - 4,51%.