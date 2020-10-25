Явка на виборах у Києві станом на 21:30 становила близько 34% - ТВК

За попередньою інформацією, станом на 21:30 явка на місцевих виборах у місті Києві становила близько 34%.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає пресслужба КМДА.

«За попередньою інформацією від районних територіальних виборчих комісій у місті Києві станом на 21:30 явка становила приблизно 34%. Зазначу, що це лише попередні дані, які були передані до територіальної виборчої комісії в оперативному режимі. Остаточні дані будуть оприлюднені згодом», – повідомив Нілов.

Як повідомлялося у Києві закрилися всі виборчі дільниці. Станом на 20:00 грубих порушень виборчого законодавства не зафіксовано. У день виборів до поліції надійшло 521 повідомлення. У тому числі, щодо незаконної агітації – 171 повідомлення.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори.