Процес підрахунку голосів може затягнутися надовго – КВУ

У Комітеті виборців України побоюються, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах може затягнутися надовго.

Про це сказав на брифінгу генеральний директор КВУ Олексій Кошель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо роботу. Працюють наші спостерігачі, мобільні групи. Ми будемо стежити за процесом підрахунку голосів. Власне, нас зараз чекає найскладніший період дня голосування – це стан процесу підрахунку голосів, який може надзвичайно надовго затягнутися через складність виборчої боротьби, складність виборчої системи і недосконалість виборчого законодавства», – зазначив Кошель.

Він також повідомив, що завтра, 26 жовтня, о 10:30 ранку відбудеться пресконференція, де Комітет виборців України повідомить про підсумки свого спостереження за днем голосування.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет виборців України 25 жовтня, у другій половині дня голосування на місцевих виборах зафіксував низку порушень, зокрема, пов’язаних із підкупом виборців, підвезенням виборців, винесенням бюлетенів, спробами фальсифікацій.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.