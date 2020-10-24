Коронавірус у Києві: за добу - 560 випадків, 18 пацієнтів померли

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко на своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформу.

“Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 560 людей. 18 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 674 киян”, - зазначив він.

Мер уточнив, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 101, в Солом‘янському - 71 та в Оболонському районі — 64 випадки.

За його словами, серед захворілих, зокрема, 23 медиків.

Кличко також розповів, що до лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів, інші хворі знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

У той же час він проінформував, що одужали за минулу добу 197 людей.

За даними мера, на сьогодні в столиці загалом 33 695 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, усього коронавірус подолали 11 686 жителів Києва.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014.