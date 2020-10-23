ВООЗ: найближчі місяці пандемії коронавірусу будуть дуже тяжкими

Найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важким періодом у процесі подолання пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу.

Він зазначив, що деякі країни зараз знаходяться на небезпечній траєкторії.

"Ми знаходимося на критично важливому перехресті у пандемії захворювання COVID-19, особливо у Північній півкулі", - сказав Гебреісус.

Як повідомлялося, у світі станом на 15-00 23 жовтня коронавірусною хворобою заразилися вже 42 091 581 людей. Серед них одужали понад 31 234 020 осіб, а померли – 1 144 277 людей.