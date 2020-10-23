Пандемія: у світі вже понад 42 мільйони випадків коронавірусу

У світі станом на 15-00 23 жовтня коронавірусною хворобою заразилися вже 42 091 581 людей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

Серед них одужало понад 31 234 020 особи, а померли – 1 144 277 людей.

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Найбільше випадків коронавірусної хвороби у світі наразі зареєстровано у США – 8 664 365, Індії – 7 763 067, Бразилії – 5 332 634 та Російській Федерації - 1 480 646.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстровано 41 994 434 випадки коронавірусу, Зокрема, зафіксовано 1 142 744 летальні випадки, 31 187 227 людей одужали.