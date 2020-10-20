В Україні під COVID-тестування залучили лабораторні центри СНІДу

В Україні під COVID-тестування залучили лабораторні центри СНІДу

Укрінформ
На закупівлю експрес-тестів виділять 1,5 мільярди гривень, їх зможуть проводити сімейні лікарі та мобільні бригади.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремо хочу акцентувати увагу на тому, що додатково до тих коштів, які ми витратили з фонду на боротьбу з COVID-19, збираємось витратити на вдосконалення лабораторної діагностики близько 2 млрд грн, з яких 1,5 мільярдів - це закупівля експрес-тестів для проведення досліджень без використання лабораторних умов із розрахунку 1 мільйон тестів на місяць. Ці тести будуть робитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями", - сказав Степанов.

Він додав, що Міністерство охорони здоров'я продовжує технічне дооснащення лабораторій, які йому підпорядковані, роботизованими автоматичними приладами, що дозволить мінімально залучати фахівців лабораторій.

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"Для збільшення об'єму тестувань також залучене обладнання лабораторних центрів СНІДу", - повідомив Степанов.

За словами міністра, наразі відбувається завершальний етап випробувань вітчизняних тест-систем щодо дослідження методом ІФА на антиген до SARS-CoV-2.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.

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