В Україні під COVID-тестування залучили лабораторні центри СНІДу

На закупівлю експрес-тестів виділять 1,5 мільярди гривень, їх зможуть проводити сімейні лікарі та мобільні бригади.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремо хочу акцентувати увагу на тому, що додатково до тих коштів, які ми витратили з фонду на боротьбу з COVID-19, збираємось витратити на вдосконалення лабораторної діагностики близько 2 млрд грн, з яких 1,5 мільярдів - це закупівля експрес-тестів для проведення досліджень без використання лабораторних умов із розрахунку 1 мільйон тестів на місяць. Ці тести будуть робитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями", - сказав Степанов.

Він додав, що Міністерство охорони здоров'я продовжує технічне дооснащення лабораторій, які йому підпорядковані, роботизованими автоматичними приладами, що дозволить мінімально залучати фахівців лабораторій.

"Для збільшення об'єму тестувань також залучене обладнання лабораторних центрів СНІДу", - повідомив Степанов.

За словами міністра, наразі відбувається завершальний етап випробувань вітчизняних тест-систем щодо дослідження методом ІФА на антиген до SARS-CoV-2.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.