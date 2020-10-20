Україна за три тижні розгорне додаткові 10 тисяч COVID-ліжок - МОЗ

Кількість ліжок для хворих на коронавірус збільшиться на 10 тисяч до 10 листопада. Таким чином в Україні буде 52 тисячі ліжок для таких хворих.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті 20 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо ліжок - на початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні були готовими до прийому хворих всього 12 тисяч 704 ліжка, ми вже збільшили кількість до 42 тисяч і збільшимо до 52 тисяч до 10 листопада".

Він додав, що вже з середини листопада - 50% ліжок буде мати підключення до кисню, а в грудні цей показник збільшать до 80%.

Завдяки впровадженню адаптивного карантину в Україні отримали оптимальний баланс між безпекою громадян та їхнім комфортним життям, наголосив міністр.

Степанов додав, що МОЗ готується до будь-якого розвитку подій, пов’язаних з пандемією коронавірусу, в тому числі і до найгіршого сценарію.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469. Померли з початку пандемії 5 786 пацієнтів, за минулу добу – 113.