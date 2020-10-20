Українська медицина нині витримує десятки тисяч хворих на COVID-19 – Степанов

Система охорони здоров'я в Україні на сьогодні витримує надання допомоги та лікування десятків тисяч хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час виступу в парламенті 20 жовтня.

"Трохи більше як місяць тому я так само стояв біля цієї трибуни і доповідав про результати роботи за останніх пів року - в якому стані українська медицина зустріла епідемію коронавірусу і який великий шлях було пройдено з квітня. При ста захворілих у квітні ми були змушені піти на локдаун, а зараз система витримує десятки тисяч хворих", - сказав глава МОЗ.

Водночас він підкреслив, що якби не нарощування потужностей системи охорони здоров'я для боротьби з коронавірусом, то "колапс настав би ще в липні".

При цьому він нагадав, що пів року тому в українських лікарнях було всього 12 тисяч ліжок для хворих на COVID-19.

"Наша команда збільшила ці потужності втричі", - додав Степанов.

Водночас він закликав українців продовжувати дотримуватися правил профілактики COVID-19.

"Думати, що розповсюдження коронавірусу не залежить від кожного з нас, - це помилка. Вірус розповсюджується від однієї людини до іншої через повітря, дотики і звичайне спілкування. Можна скільки завгодно шукати крайніх, але ніхто за вас не одягне маску, не помиє руки та не ввійде на два метри від скупчення. Від кожного з нас залежить скільки людей захворіє завтра, через тиждень і через місяць. На жаль, світ ще не придумав кращої профілактики, ніж носіння масок, миття рук і дотримання дистанції. Тому закликаю кожного українця дотримуватися цих простих правил - ви можете врятувати життя, або навпаки - через нехтування ними мм можемо опинитися в критичній ситуації", - наголосив очільник МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469. Загалом зафіксовано 5 786 летальних випадків, за останню добу померли від коронавірусу 113 пацієнтів.