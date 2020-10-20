В Україні використовують лише 15% апаратів ШВЛ - експерт МОЗ

В Україні для забезпечення дихання лікарі використовую 13-15 відсотків апаратів ШВЛ із наявних.

Про це сказав президент Асоціації анестезіологів України, експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Україні у відділеннях інтенсивної терапії в наявності понад 4,6 тисячі апаратів ШВЛ. З них для забезпечення дихання використовуються близько 13-15%. На сьогодні 613 апаратів", - сказав Дубров.

Він зазначив, що в Україні є певні проблеми із забезпеченням медичним киснем. За його словами, глава МОЗ Максим Степанов дав доручення медзакладам забезпечити на 80 відсотків ліжковий фонд киснем, але є медзаклади, де залишаються проблеми.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.