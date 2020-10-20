Степанов обіцяє максимально прискорити тестування на COVID-19
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 20 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наші лабораторні центри будуть мати відповідні договори з приватними лабораторіями і відправлятимуть туди на сам процес тестування ті зразки, які перебувають в лабораторіях. Таким чином ми максимально розвантажимо наші лабораторні центри і максимально зменшимо кількість днів, коли наші громадяни чекають результати тестувань", - сказав Степанов.
Він зазначив, що особливо це буде стосуватися великих міст і регіонів, де зараз є проблема тестування з точки зору термінів його здійснення. Це, перш за все, Донецька, Одеська, Дніпропетровська, Харківська області та місто Київ. За словами міністра, є регіони, де проблем з тестуванням не існує.
Степанов додав, що МОЗ і надалі планує збільшувати роботу з лабораторними центрами, щоб зменшувати термін тестування.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів спрямував 260 млн 889 тисяч гривень лабораторним центрам для протидії СOVID-19.
В Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.