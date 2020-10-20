Степанов обіцяє максимально прискорити тестування на COVID-19

Державні лабораторні центри відправлятимуть приватним лабораторіям зразки на тестування на коронавірус, що допоможе скоротити терміни отримання результатів.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 20 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші лабораторні центри будуть мати відповідні договори з приватними лабораторіями і відправлятимуть туди на сам процес тестування ті зразки, які перебувають в лабораторіях. Таким чином ми максимально розвантажимо наші лабораторні центри і максимально зменшимо кількість днів, коли наші громадяни чекають результати тестувань", - сказав Степанов.

Він зазначив, що особливо це буде стосуватися великих міст і регіонів, де зараз є проблема тестування з точки зору термінів його здійснення. Це, перш за все, Донецька, Одеська, Дніпропетровська, Харківська області та місто Київ. За словами міністра, є регіони, де проблем з тестуванням не існує.

Степанов додав, що МОЗ і надалі планує збільшувати роботу з лабораторними центрами, щоб зменшувати термін тестування.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів спрямував 260 млн 889 тисяч гривень лабораторним центрам для протидії СOVID-19.

В Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.