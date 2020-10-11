У Львові вперше в Україні протестують систему масового скринінгу температури

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги у Львові першою в Україні встановила систему масового автоматизованого температурного скринінгу.

Як передає Укрінформ, про це Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги повідомила у Фейсбуці.

«Тестуємо інновації! У нас з'явилася новітня система масового автоматизованого температурного скринінгу! Вона здатна розпізнавати температуру тіла кожного з наших відвідувачів у натовпі, а також сигналізувати, коли температура буде вищою за 37,2», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, проєкт автоматизованого моніторингу і профілактики COVID-19 установили компанії «Лізоформ Медікал» та «Астум» на засадах благодійності. Система дозволяє одночасно сканувати 30 людей. Тим, у кого температура буде вищою за 37,2°, запропонують зробити швидкі ПЛР-тести (їх лікарні також подарували благодійники).

За останніми даними, на Львівщині підтверджено 22 386 випадків інфікування коронавірусом, з них 620 летальних. За минулу добу лабораторні центри провели 1344 ПЛР-тести, 214 з яких виявилися позитивними.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу виявили 5728 випадків COVID-19, а загалом від початку епідемії - 256 266.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall