Половина COVID-ліжок в лікарнях Львівщини заповнені

Завантаженість лікарень хворими на коронавірус на Львівщині перевищує 50%.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Укрінформу.

«Станом на ранок 1297 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Пацієнти поступають важкі, зі складними формами вірусно-бактеріальних пневмоній. Щоденна кількість тих, хто потребує госпіталізації, коливається в межах 130 осіб. Завантаженість ліжок другу добу поспіль перевищує 50%. Тому тенденції тривожні. Але говорити про брак ліжок із кисневою підтримкою передчасно. Ситуація напружена, але контрольована, попри те, що має ознаки погіршення», - акцентував Чемерис.

За його словами, впродовж останніх двох тижнів медики фіксують негативні тенденції щодо госпіталізації хворих, їх кількість зростає, а перебіг хвороби стає дедалі складнішим.

Також щодня зростає кількість виїздів бригад швидкої допомоги до осіб з підозрою на COVID-19. За попередню добу було майже 60 викликів. Тому медики вкотре закликають дотримуватись карантину та не нехтувати засобами індивідуального захисту.

На Львівщині підтверджено 22177 випадків інфікування коронавірусом, з них 611 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів. З них 247 — позитивні. Серед них львів`ян — 111 осіб.

Як передає Укрінформ, в Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.