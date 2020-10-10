У Києві за добу - 532 випадки коронавірусу, шестеро померлих

За минулу добу в Києві коронавірус виявили у 532 осіб. шестеро хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 532 людей. 6 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян", - зазначив Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 279 жінок віком від 18 до 90 років,

214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв,

25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів, зокрема, і 21 медик.

"Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав Кличко.

Він зазначив, що одужали за минулу добу 216 людей. Усього коронавірус подолали 9 627 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському — 117, в Дарницькому — 89 та в Дніпровському - 67 випадків районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявили 5728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266.