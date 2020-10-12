В Україні за добу - 4 420 нових випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з ними, за добу померли 43 інфікованих, від початку епідемії - 5 015.

Натомість 903 українці одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, становить 114 410.

Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Харківській (741), Сумській (418), Хмельницькій (219), Одеській (338) областях, у Києві (196).

Фото: Андрій Скакодуб