У світі — понад 37,7 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 12 жовтня в світі зареєстровано 37 748 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 081 443 летальні випадки і 28 350 523 випадки одужання.

Про це свідчать дані Worldometer , повідомляє Укрінформ.

Зокрема за нову добу було зафіксовано 11 431 новий випадок коронавірусу. З них 5 327 в Бельгії й 3 175 у Мексиці

З 191 нового летального результату 139 зареєстрували також в Мексиці.

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу в світі - 7 991 998 в Індії 7 120 538, а в Бразилії 5 094 979.