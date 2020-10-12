У світі — понад 37,7 мільйона випадків коронавірусу
Укрінформ
Станом на ранок 12 жовтня в світі зареєстровано 37 748 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 081 443 летальні випадки і 28 350 523 випадки одужання.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема за нову добу було зафіксовано 11 431 новий випадок коронавірусу. З них 5 327 в Бельгії й 3 175 у Мексиці.
З 191 нового летального результату 139 зареєстрували також в Мексиці.
У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу в світі - 7 991 998 в Індії 7 120 538, а в Бразилії 5 094 979.