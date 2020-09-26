У Києві за добу виявили 447 випадків коронавірусу, восьмеро людей померли

У столиці за минулу добу виявили 447 інфікованих коронавірусом, 42 з них – діти.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграм-каналі.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 447 людей. Зокрема, у 42 дітей. 8 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 350 киян. На сьогодні в столиці вже 21492 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – написав Кличко.

За його інформацією, захворіли: 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16. Також захворіли 14 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих, зазначив Кличко і поінформував, що до лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

За інформацією керівника столиці, одужали за минулу добу 132 людини. Всього коронавірус подолали 6387 жителів Києва.

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«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66. В Оболонському – 60. Та в Деснянському районі – 58 випадків. Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил. Бережіть себе» – звернувся до киян Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 26 вересня підтверджено 195 504 випадків COVID-19, з них за добу – 3 833.