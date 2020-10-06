В Україні заповненість COVID-лікарень становить 57% - МОЗ

Станом на 6 жовтня заповненість лікарень, що відведені для лікування пацієнтів з COVID-19, становить 57%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У Києві та 14 регіонах показники завантаженості лікарень першої хвилі перевищують 50%. Загалом по Україні завантаженість лікарень першої хвилі за останні 5 днів становить 57,7% ( підтверджені і підозрілі випадки).

У Києві завантаженість лікарень першої хвилі станом на 6 жовтня становить 72,4%.

Найвищий показник у Донецькій області - 94,9%, Луганській області - 90,5%, Одеській області - 77,6%.

Станом на 6 жовтня лише Кіровоградська область готова до пом'якшення карантинних заходів - показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення склав 20,4 при базовому рівні 40 на 100 тис. населення.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів становила 170,8 на 100 тис. осіб.

Найвищий показник рівня захворюваності на COVID-19 у Тернопільській (277,8) Чернівецькій (237,8), Сумській (234,4) областях.

Відсутні дані по АР Крим та місту Севастопіль.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, протягом доби з 5 жовтня COVID-19 лабораторно підтверджено у 4 348 осіб, загалом за час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 234 584 особи.