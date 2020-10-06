МОЗ планує збільшити добову кількість ПЛР-тестів до 50 тисяч

Міністерство охорони здоров'я планує у листопаді - грудні довести кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 50 тисяч за добу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в ефірі “Свободи слова” на ICTV.

“Стосовно ПЛР-тестів - ми хочемо вийти десь на 50 тисяч… я думаю з середини листопада, ближче до грудня. Але я думаю, як тільки ми запустимо тести на антиген до COVID-19, ми вирівняємо ситуацію, тому що це практично аналог ПЛР, і ми суттєво збільшимо кількість тестувань”, - зазначив Степанов.

Водночас, зауважив очільник МОЗ, питання збільшення кількості тестів залежить і від наявності обладнання, і від навчання працівників лабораторій.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів перерозподілив кошти в сумі понад 252 млн грн на закупівлю обладнання для обласних лабораторних центрів МОЗ.