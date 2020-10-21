Чи повернуться учні до шкіл після канікул: Шкарлет розповів про плани Міносвіти

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров'я намагатиметься після канікул забезпечити навчання учнів 1-4 класів в очному форматі.

Як передає Укрінформ, про це написав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

"Хочу поінформувати, що ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах. Так само, як учні та їхні батьки, ми розраховуємо на найкращий сценарій, але продовжуємо готуватися до різних викликів", - написав Шкарлет.

Він зазначив, що формат навчання в школах також буде залежати від епідемічної ситуації у тому чи іншому регіоні. За словами міністра, школи у "червоній зоні" після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

Як повідомлялося, уряд рекомендував закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, а у наступний період передбачити можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

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В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.