Канікули є необхідною частиною освітнього процесу - Шкарлет

Канікули є необхідною частиною освітнього процесу, і не передбачають поділ учнів на тих, хто вчиться, і тих, хто йде на канікули.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

“Канікули є необхідною формою освітнього процесу впродовж 30 днів протягом одного навчального року. Канікули не передбачають розподіл здобувачів освіти на тих, хто перебуває на канікулах, і тих, хто не перебуває. І з 15 жовтня по 30 жовтня і за додатковим рішенням органів місцевого самоврядування ми рекомендуємо встановлювати канікули”, - сказав Шкарлет.

Водночас він зауважив, що після 30 жовтня, в залежності від епідемічної ситуації, рівня захворюваності, школи можуть після консультацій з МОЗ запроваджувати як дистанційну форму навчання, так і змішане або очне навчання.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, у наступний період можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахування епідеміологічної ситуації. Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти – перейти з 15 жовтня до 15 листопада на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт; осіб, позбавлених батьківського піклування; здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон; іноземних громадян та осіб без громадянства; здобувачам освіти, які поєднують навчання з роботою).