Заклади освіти можуть самі визначатися з канікулами - Шкарлет

МОН рекомендує закладам освіти встановити дистанційне навчання до 15 листопада - незалежно від кольору карантинної зони.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

“Сьогодні майже 110 тисяч дітей - на самоізоляції, майже 4700 класів, приблизно 320 шкіл перебувають на самоізоляції. Враховуючи те, що діти менше хворіють, але вони є потенційними переносниками цієї інфекції, це рішення (про дистанційне навчання - ред.) не є примусовим, скоріше має рекомендаційний характер. І сьогодні на комісії ТЕБ та НС було запропоновано зробити на два тижні, з 15 до 30 жовтня, канікулярний період для шкіл. Дитячих садочків це не стосується, а для закладів освіти рекомендується встановити дистанційну форму навчання, незалежно від забарвлення кольором якоїсь частини України, з 15 жовтня по 15 листопада. Але це - знову ж таки - рекомендаційний характер”, - розповів Шкарлет.

Він нагадав, що традиційно осінні канікули в закладах середньої загальної освіти відбувалися з 22 жовтня до 30 жовтня.

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Утім, за словами Шкарлета, освітні заклади, підрозділи освіти органів місцевого самоврядування мають автономію і можуть самостійно визначати для себе сценарій - головне, щоб упродовж навчального року тривалість канікул становила не менше 30 днів.

Водночас в.о міністра наголосив, що дитячих садочків така рекомендація не стосується, оскільки в цьому питанні є економічна складова.

“Дитячі садочки залишаються працювати в рамках звичайної постанови про карантин. Ця вікова категорія є найменш уразливою щодо коронавірусу. І є вплив на економіку, - у батьків має бути можливість заробляти”, - вказав очільник МОН.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.