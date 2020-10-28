МОЗ: в Україні зайняті понад 25 тисяч COVID-ліжок

Станом на ранок 28 жовтня в Україні зайняті 25 424 лікарнях ліжок, які виділені для хворих на COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на ранок на лікарняному ліжку в медзакладах України перебуває 25 424 пацієнта. Це люди з підтвердженим коронавірусом, або люди з клінічними симптомами. Усі ці люди середньої важкості. або мають важкий перебіг хвороби", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу було госпіталізовано 1 100 людей.

Степанов додав, що за останню добу в Україні зафіксовано 165 летальних випадків. Одужало 3 306 пацієнтів.За весь час пандемії в Україні захворіло 21 143 дитини та 22 287 медиків.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстровано 7 474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 363 075.

Фото: CTK Photo/Укрінформ