Глава МОЗ: Ми запропонуємо нові обмеження, але без локдауну

На засіданні уряду, яке відбудеться у вівторок 13 жовтня, МОЗ пропонуватиме низку суворіших обмежень у зонах епідемічної небезпеки, але про локдаун не йдеться.

Як передає Укрінформ про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Завтра на засіданні уряду ми будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в нашій країні, але без будь-яких локдаунів, речей, які будуть зупиняти економіку. Бо ми розуміємо, що зараз це неможливо, другий локдаун неможливий у нашій країні”, - сказав Степанов.

За його словами серед пропозицій - зміни до адаптивного карантину: заборона масових заходів за участю понад 50 осіб у “зеленій” зоні, понад 30 - у “жовтій", 20 - у "помаранчевій" та цілковита заборона - в "червоній" зоні.

При цьому міністр зауважив, що такі обмеження як визначена кількість людей на певну площу - не працюють.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.