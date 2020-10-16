У Харківській ОДА прокоментували відео з COVID-хворими, які лежать у коридорах лікарні

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що ситуація з розміщенням хворих на коронавірус у регіоні надскладна.

Про це він написав у своєму Телеграмі, відреагувавши на відео з пацієнтами, які лежать у коридорі райлікарні, передає кореспондент Укрінформу.

На опублікованому відео – інфекційне відділення Куп’янської райлікарні. Затемнений коридор уже вщент заповнений пацієнтами – ліжка стоять вздовж стін. Автори відео стверджують, що тяжкі пацієнти з коронавірусом і пневмонією користуються туалетами у палатах інших пацієнтів, а на весь коридор – лише одна лампа, тому медсестри, аби поставити крапельниці, змушені підсвічувати телефоном.

Керівник регіону зазначив, що питання відкриття додаткових закладів вирішується у МОЗі, де перебуває його заступник Тарас Пастух.

«Ми знаємо, що зараз ситуація в лікарнях міста Харкова та області надскладна. І я вже неодноразово говорив про те, що у нас не вистачає лікарів та вільних палат для пацієнтів. Наразі оперативно вирішуємо питання про розвантаження профільних лікарень та переведення хворих на COVID-19 до закладів лікування. Цим зараз опікується мій профільний заступник, який перебуває в Києві. Відповідне рішення про те, до яких лікарень ми будемо направляти хворих, буде прийняте й озвучене найближчим часом», - написав Кучер.⠀

Також він укотре закликав харків‘ян та мешканців області дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та обробляти руки антисептиком.

Як повідомляв Укрінформ, COVID-лікарні в Харкові заповнені хворими на 100%. Вільними залишаються лише місця, визначені для дітей і вагітних жінок.

9 жовтня Кучер заявив, що в регіоні додатково розгортають 320 ліжок для хворих на COVID-19, майже всі - у районних лікарнях. Але за останні дні суттєво ускладнилася й ситуація і в ЦРЛ, заповнилися ці відкриті місця.

12 жовтня в ОДА сказали, що готуватимуть до включення в роботу дві лікарні «Укрзалізниці» та офтальмологічний корпус обласної клінічної лікарні. 15 жовтня стало відомо, що до цього списку додали також Інститут терапії ім. Малої. Проте швидко відкрити ці заклади не вдасться, на їх підготовку, зокрема, проведення кисневих трас потрібні тижні.

За останню добу діагноз COVID-19 підтверджено у 544 жителів Харківщини, 314 з них – мешканці міста Харкова. Усього в області зареєстровано 26 911 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 5813 хворих одужало, 442 – померло.

В Україні станом на 16 жовтня зафіксовано 287 231 підтверджений випадок хвороби, з яких 5 992 за останню добу.

Фото: Андрій Скакодуб