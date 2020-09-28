У Харкові та Києві - найбільше хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу, 27 вересня, найбільша кількість нових випадків COVID-19 зареєстрована у Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській, Волинській областях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“За останню добу найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 зареєстрована Харківській області - 339, Києві - 328, Одеській області - 203, Тернопільській області - 153, Волинській області - 143”, - сказав Степанов.

Загалом в країні було госпіталізовано 472 особи. За добу COVID-19 був підтверджений у 164 дітей та у 122 медпрацівників, одужав 571 пацієнт.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.

Фото: Андрій Скакодуб