На Прикарпатті всі школи розпочали повноцінне навчання

В Івано-Франківській області всі школи розпочали повноцінне навчання, але небезпека через COVID-19 залишається великою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на нараді в Івано-Франківську повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

«Ми дуже радіємо, що всі школи приступили до навчання, але небезпека залишається великою. Тому закликаю всіх щодо маскового режиму та використання дезінфікуючих засобів. Освітян прошу забезпечити всі необхідні протоколи. Якщо всі спільно будемо протидіяти коронавірусній інфекції, якщо забезпечимо колективну відповідальність, усе буде добре. Якщо ні, ми будемо закривати заклади освіти», - наголосив Федорів.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я ОДА, в області щоденно з підозрою на COVID-19 госпіталізують 140-170 пацієнтів. Найбільшу кількість хворих в останні дні реєструють в Тисменицькому, Калуському, Коломийському, Надвірнянському районах та в Івано-Франківську. Наразі лікарні області завантажені на 43%, там додатково розгорнули 359 ліжок. З початку пандемії на Прикарпатті позитивний ПЛР-тест отримали 413 дітей та 1079 медичних працівників.

Як повідомляє агентство, з 21 вересня , відповідно до нового розподілу на карантинні зони, міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області увійшли до помаранчевої зони.

З 1 до 14 вересня влада Івано-Франківська через віднесення міста до червоної зони продовжила в школах канікули. З 14 вересня учні навчались дистанційно. Водночас, запрацювали всі дошкільні заклади.

Станом на 21 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 12 538 випадках, в Україні цей показник сягає 178 353 випадки.