В Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони: Київ - досі у "помаранчевій"

Кабмін оновив розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епіднебезпеки: Київ залишається в помаранчевій зоні.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) починає діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - зазначив Немчінов.

До червоної зони карантину віднесені:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

До помаранчевої зони:

- міста Вінниця та Козятин Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області;

- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- Пологівський район Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;

- Бродівський та Радехівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- міста Тернопіль, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин та Великобурлуцький район Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;

- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

- місто Київ.

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До жовтої зони:

- міста Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;

- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

- міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;

- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

- міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;

- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

- міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;

- місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

- міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський райони Чернігівської області

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 16 вересня вніс зміни до постанови № 641 від 22 липня 2020 року, якими змінив правила встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, рішення щодо віднесення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці до червоної зони ухвалюватиметься спільним рішенням Державної та регіональних комісій ТЕБ та НС та органами місцевого самоврядування. Так, згідно зі змінами, червоний рівень епіднебезпеки встановлюватиметься у разі:

- завантаженості понад 75% ліжок у закладах охорони здоров’я регіону протягом 5 днів підряд,

- перевищення показника середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж у 5 разів.

В Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 966 випадків зараження коронавірусом, загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 175 678 осіб.