На Буковині діагностували понад 13 тисяч заражень коронавірусом

Станом на 20 вересня в Чернівецькій області COVID-19 діагностували у 13 165 осіб.

Як передає Укрінформ, про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив у своєму Facebook.

"В області починає діяти нове епідемічне зонування. Хочу ще раз наголосити – це не скасування обмежень, а тільки їх послаблення. Ми продовжуємо перебувати в умовах адаптивного карантину. Так, справді, у деяких населених пунктах нашої області діти уперше із березня сядуть за парти та підуть до садочків. Але це не привід зітхнути з полегшенням. Це сигнал, що за ними треба спостерігати ще пильніше. Увага до здоров’я перш за все. Бережіть себе та близьких", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, в Україні станом на 19 вересня виявили 2 966 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 175 678.