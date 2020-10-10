У "червоних" Каневі та Сумах запровадять додаткові карантинні обмеження

У Каневі та Сумах, які рішенням Державної комісії ТЕБ та НС з 12 жовтня віднесені до червоної зони епідемічної небезпеки, діятимуть додаткові карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі.

Зокрема, обмеження стосуватимуться регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, крім перевезень легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років; перевезень службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції; посадки пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Обмежується також відвідування закладів освіти здобувачами освіти; приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо) торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення.

Водночас це не стосується торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виборів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку; торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення.

Запроваджуються також обмеження щодо відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку безпритульних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше було оновлено розподіл регіонів по зонах епідемічної небезпеки.