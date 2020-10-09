Шмигаль закликає Київ, Харків та Суми самостійно посилити карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеві комісії ТЕБ та НС у містах Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи для запобігання стрімкому поширенню COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у п'ятницю на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба КМУ.

«Місцева влада просила надати їм більше повноважень. Тепер у них є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу. Прошу брати ініціативу у свої руки й наводити порядок. Це наша спільна відповідальність», — зазначив Шмигаль.

За результатами засідання Прем’єр-міністр доручив головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам департаментів охорони здоров’я до 30 жовтня забезпечити подачею кисню ліжкомісця.

«Сьогодні на засіданні уряду ми виділили 572 млн грн на ці потреби. Наша мета, щоб не менше 80% ліжкомісць були забезпечені подачею кисню. Прошу організувати все до кінця місяця. Це сфера вашої відповідальності», — наголосив Шмигаль.

Він також дав доручення МОЗ відпрацювати варіанти розгортання додаткових ліжкомісць поза лікарнями та швидкого централізованого підведення до них кисню.

«Сподіваюся, що нам не доведеться вдаватися до таких заходів. Однак медичні технологи мають відпрацювати і такий варіант», — сказав глава уряду.

Під час засідання Державна комісія ТЕБ та НС розглянула пропозиції, надані апаратом РНБО, та видала відповідні доручення. На доручення Державної комісії ТЕБ та НС Міністерство охорони здоров’я опрацьовує можливі зміни до постанови № 641 щодо посилення заходів адаптивного карантину.

Як повідомлялося, в Україні упродовж минулої доби було виявлено 5804 випадки зараження COVID-19, загальна їх кількість становить 250 538.