Суми посилюють карантин – носити маску треба й на вулиці

У Сумах задля боротьби з поширенням коронавірусу посилюють карантин. Зокрема, вимагають носити маски не тільки в транспорті та приміщеннях, а й на вулиці.

Таке рішення прийняв виконком, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Сумської міськради.

"Рішенням виконкому № 510 заборонено перебування громадян без засобів індивідуального захисту в громадських будинках та спорудах (в тому числі в службових кабінетах та офісах), громадському транспорті, громадських місцях та на відкритому повітрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у місті забороняється проведення усіх масових заходів (у тому числі концертно-розважальних), окрім інформаційних заходів, передбачених органами державної влади та місцевого самоврядування.

В усіх житлових будинках та нежитлових приміщеннях з 12 жовтня протягом трьох днів поспіль, а надалі до затверджених графіків необхідно провести дезінфекцію.

Підприємства, установи та організації, які забезпечують життєдіяльність міської територіальної громади та які пов’язані з безпосереднім прийомом громадян, під час карантину мають обмежити прийом та обслуговування фізичних та юридичних осіб до моменту послаблення епідемічної небезпеки.

На ринках, об'єктах сфери торгівлі та ресторанного господарства територіальної громади мобільні групи моніторитимуть дотримання карантинних вимог у денний, вечірній та нічний час.

У разі віднесення громади до «червоного рівня» епідемічної небезпеки виконком звернеться до Державної комісії з питань ТЕБ і НС із проханням дозволити здійснювати перевезення пасажирів автомобільним, крім таксі, та міським електричним транспортом у міському сполученні, у кількості, не більшій ніж кількість місць для сидіння. При цьому водій має здійснювати контроль за використанням засобів індивідуального захисту пасажирами.

Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти буде заборонене у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш ніж 50% учнів і працівників. У цьому випадку навчальний процес проходитиме у дистанційному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 250 538 випадків COVID-19, із них 4779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5804 нові випадки.