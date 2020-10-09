Суми посилюють карантин – носити маску треба й на вулиці

Суми посилюють карантин – носити маску треба й на вулиці

Укрінформ
У Сумах задля боротьби з поширенням коронавірусу посилюють карантин. Зокрема, вимагають носити маски не тільки в транспорті та приміщеннях, а й на вулиці.

Таке рішення прийняв виконком, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Сумської міськради.

"Рішенням виконкому № 510 заборонено перебування громадян без засобів індивідуального захисту в громадських будинках та спорудах (в тому числі в службових кабінетах та офісах), громадському транспорті, громадських місцях та на відкритому повітрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у місті забороняється проведення усіх масових заходів (у тому числі концертно-розважальних), окрім інформаційних заходів, передбачених органами державної влади та місцевого самоврядування.

В усіх житлових будинках та нежитлових приміщеннях з 12 жовтня протягом трьох днів поспіль, а надалі до затверджених графіків необхідно провести дезінфекцію.

Підприємства, установи та організації, які забезпечують життєдіяльність міської територіальної громади та які пов’язані з безпосереднім прийомом громадян, під час карантину мають обмежити прийом та обслуговування фізичних та юридичних осіб до моменту послаблення епідемічної небезпеки.

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На ринках, об'єктах сфери торгівлі та ресторанного господарства територіальної громади мобільні групи моніторитимуть дотримання карантинних вимог у денний, вечірній та нічний час.

У разі віднесення громади до «червоного рівня» епідемічної небезпеки виконком звернеться до Державної комісії з питань ТЕБ і НС із проханням дозволити здійснювати перевезення пасажирів автомобільним, крім таксі, та міським електричним транспортом у міському сполученні, у кількості, не більшій ніж кількість місць для сидіння. При цьому водій має здійснювати контроль за використанням засобів індивідуального захисту пасажирами.

Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти буде заборонене у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш ніж 50% учнів і працівників. У цьому випадку навчальний процес проходитиме у дистанційному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 250 538 випадків COVID-19, із них 4779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5804 нові випадки.

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