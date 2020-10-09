В МАУ сказали, яким пасажирам дозволять не літати у масках

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 12 жовтня деяким пасажирам дозволить не використовувати маски, зокрема якщо за станом здоров'я пасажиру не дозволяється носити маску при наявності довідки від лікаря та негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ.

"З 12 жовтня 2020 року МАУ оновлює заходи безпеки, щоб пасажири відчували себе ще більш захищеними упродовж усієї подорожі... Захисні маски дозволено не використовувати за умови, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з COVID-19, або якщо за станом здоров'я пасажиру не дозволяється носити маску. У цьому випадку, під час реєстрації або посадки на борт повітряного судна, необхідно обов'язково надати відповідну довідку від лікаря, а також негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від 6-ти років та заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, оскільки через клапан видиху на респіраторі однонаправлено виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби.

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Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» наголошує, що застосовує стандарти та процедури безпеки згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації повітряного транспорту, Європейського агентства авіаційної безпеки, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також Міністерства охорони здоров’я України та Державної авіаційної служби України.