МАУ скасовує рейси до Єревана до кінця жовтня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує рейси до столиці Вірменії Єревана до 31 жовтня 2020 року через конфлікт в Нагірному Карабасі.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» прийняла рішення щодо скасування рейсів до Єревана до 31 жовтня 2020 року. Відповідний крок обумовлений високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні Вірменсько-Азербайджанського конфлікту", - йдеться у повідомленні.

МАУ зазначає, що таке рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України щодо існування високого рівня ризиків на невизначений термін.

"МАУ уважно слідкуватиме за розвитком подій та прийме рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревана наприкінці жовтня. МАУ розраховує відновити виконання рейсів до Вірменії після стабілізації ситуації. Визначальним фактором буде підтвердження високого рівня безпеки польотів у даному регіоні", - додали в авіакомпанії.

Представники авіакомпанії забезпечать необхідну комунікацію з пасажирами, які вже придбали квитки на рейси до Єревана, та нададуть їм усю необхідну підтримку, яку передбачає дана ситуація.

Як повідомлялося раніше, авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» та SkyUp скасували рейси до столиці Вірменії Єревана 5 жовтня через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі.

Також авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відтермінувала початок виконання рейсів до Баку до кінця жовтня через обмеження в’їзду на територію Азербайджану у зв’язку з черговим продовженням карантинних заходів.

Уранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.