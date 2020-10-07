Єреван готовий до дзеркальних поступок щодо Карабаху - Пашинян

Єреван готовий до дзеркальних поступок щодо Карабаху - Пашинян

Укрінформ
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність його країни піти на поступки в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише за умови аналогічних кроків з боку Азербайджану.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

«Конфлікт необхідно розв'язати на основі взаємних поступок… Нагірний Карабах готовий, Вірменія готова до дзеркальних поступок, на які готовий піти Азербайджан», - заявив Пашинян в інтерв'ю AFP.

Як зазначається, він також звинуватив у ескалації конфлікту Туреччину та висловив упевненість, що Росія у разі потреби та загрози безпеці Вірменії захистить його країну.

Тим часом, додає DW з посиланням на міністерство оборони Азербайджану, глава відомства Закір Гасанов 6 жовтня доручив продовжити наступ на лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

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27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії у Нагірному Карабаху та звинуватили одне одного в ескалації насильства.

У міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

Своєю чергою МЗС Вірменії заявило, що «азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення, а також по мирних населених пунктах, зокрема столиці (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерту».

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

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