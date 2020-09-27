Азербайджан та Вірменія почали бойові дії на кордоні

Вірменія і Азербайджан почали бойові дії на кордоні і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабасі.

"Командний склад збройних сил Азербайджану вирішив розпочати контрнаступальну операцію наших військ по всьому фронту задля придушення бойової активності збройних сил Вірменії та забезпечення безпеки цивільного населення", - йдеться у заяві Міністерстві оборони Азербайджану, передає Укрінформ.

Військові та танкові підрозділи за підтримки частин ракетно-артилерійських військ, прифронтової авіації та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) виявляють велику кількість живої сили (військовослужбовців), військових об'єктів та військової техніки вірменських збройних сил, розташовану на передовій лінії та в глибині оборони противника, і знищують її.

Згідно з отриманою інформацією, на різних напрямках було знищено 12 зенітних ракетних комплексів ОСА вірменських підрозділів ППО. У напрямку Тертер збитий бойовий гелікоптер ВПС Азербайджану, члени екіпажу живі.

Контрнаступальна бліц-операція азербайджанських військ триває.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провів тристоронні телефонні переговори з міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим та закликав обидві сторони підтвердити власні зобов’язання щодо припинення вогню та вжити негайних заходів для уникнення подальшої ескалації.